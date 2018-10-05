Орловский реставрационно-строительный техникум отметил 75 лет со дня своего образования
05.10.2018
За это время учебное заведение выпустило в свет 30 000 специалистов.
Совсем недавно студент техникума Даниил Шмыдов в составе Национальной сборной принял участие в Чемпионате EuroSkills в Будапеште. Орловца наградили медальоном за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой». Сейчас он готовится к участию в Чемпионате Мира, который пройдёт в Казани в будущем году.
Преподавателей и учащихся от имени губернатора Андрея Клычкова поздравил его первый заместитель Вадим Соколов.
Также он напомнил, что проект по созданию в Орле Центра среднего профессионального образования ЦФО, разработанный Клычковым, сейчас проходит рассмотрение на федеральном уровне.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49685
Другие новости раздела
05.10.2018
Завтра Орловский государственный академический театр имени Тургенева откроет детский сезон
05.10.2018
Завтра в Орле состоится торжественное приведение к присяге сотрудников органов внутренних дел
$ USD66.627(+0.42)06.10
€ EUR76.661(+0.61)06.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют