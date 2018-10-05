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Орел05.10.2018 Пятница 17:25
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  3. Орловский реставрационно-строительный техникум отметил 75 лет со дня своего образования

Орловский реставрационно-строительный техникум отметил 75 лет со дня своего образования

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05.10.2018

За это время учебное заведение выпустило в свет 30 000 специалистов.

Совсем недавно студент техникума Даниил Шмыдов в составе Национальной сборной принял участие в Чемпионате EuroSkills в Будапеште. Орловца наградили медальоном за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой». Сейчас он готовится к участию в Чемпионате Мира, который пройдёт в Казани в будущем году.

Преподавателей и учащихся от имени губернатора Андрея Клычкова поздравил его первый заместитель Вадим Соколов.

Также он напомнил, что проект по созданию в Орле Центра среднего профессионального образования ЦФО, разработанный Клычковым, сейчас проходит рассмотрение на федеральном уровне.

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