Орловский реставрационно-строительный техникум отметил 75 лет со дня своего образования

За это время учебное заведение выпустило в свет 30 000 специалистов.

Совсем недавно студент техникума Даниил Шмыдов в составе Национальной сборной принял участие в Чемпионате EuroSkills в Будапеште. Орловца наградили медальоном за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой». Сейчас он готовится к участию в Чемпионате Мира, который пройдёт в Казани в будущем году.

Преподавателей и учащихся от имени губернатора Андрея Клычкова поздравил его первый заместитель Вадим Соколов.

Также он напомнил, что проект по созданию в Орле Центра среднего профессионального образования ЦФО, разработанный Клычковым, сейчас проходит рассмотрение на федеральном уровне.