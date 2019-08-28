Орловский район самоликвидируется

Депутаты Орловского райсовета одобрили решение об объединении всех сельских поселений, входящих в состав района. Территориальная единица получит новый статус «муниципального округа».

Преобразование проводится в соответствии с федеральным законодательством. «Трансформация» Орловского района в муниципальный округ намечена на 2021 год.

Смысл реформы — в изменении структуры власти. Орловский район и входящие в него сельские поселения лишатся статуса муниципальных образований. Всей территорией будет руководить глава муниципального округа. У округа будет собственная администрация, совет народных депутатов и контрольно-счётная палата.

Это, прежде всего, позволит сократить дублирующие функции властных органов, а также само число чиновников и депутатов. Это даст бюджету экономию в размере от 20 до 40 миллионов рублей.

Также предполагается, что реформа позволит эффективнее использовать бюджетные средства, как собственные, так и поступающие из областной и федеральной казны.

Существующие сейчас 17 сельских администраций будут работать и далее, однако их сотрудники получат статус служащих одной и той же окружной структуры. В их ведении останутся вопросы местного значения, в том числе, связанные с выдачей справок и предоставлением различных архивных сведений и материалов.