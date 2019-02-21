Орловский «Прометей» получил Гран-при на межрегиональном конкурсе духовых оркестров
21.02.2019
Творческие состязания проходили в Липецке. В конкурсе участвовали 19 оркестров из четырёх областей ЦФО. На межрегиональном уровне конкурс проводился впервые.
Образцовый детский духовой оркестр «Прометей» «Орловской детской хоровой школы» завоевал Гран-при.
Руководителем и дирижёром оркестра является Андрей Журин. Ранее в этом году «Прометей» получил ещё одно Гран-при на «Международных Воронежских ассамблеях имени Халилова».
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