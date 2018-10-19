Орловский профессор стал абсолютным чемпионом мира по гиревому спорту
19.10.2018
Профессор орловского филиала Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы стал абсолютным чемпионом мира по гиревому спорту. Об этом сообщает сайт вуза.
Чемпионат мира проходил в Латвии.
Николай Варламов стал лучшим в нескольких дисциплинах и, в итоге, был объявлен чемпионом среди всех возрастов.
В сентябре орловец ездил в Крым, где завоевал три золотые медали и титул абсолютного победителя первенства России по гиревому спорту среди ветеранов.
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