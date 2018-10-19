Орловский профессор стал абсолютным чемпионом мира по гиревому спорту

Профессор орловского филиала Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы стал абсолютным чемпионом мира по гиревому спорту. Об этом сообщает сайт вуза.

Чемпионат мира проходил в Латвии.

Николай Варламов стал лучшим в нескольких дисциплинах и, в итоге, был объявлен чемпионом среди всех возрастов.

В сентябре орловец ездил в Крым, где завоевал три золотые медали и титул абсолютного победителя первенства России по гиревому спорту среди ветеранов.