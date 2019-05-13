Орловский православный центр «Вятский Посад» посетила Министр здравоохранения России
13.05.2019
Вероника Скворцова приняла участие в Международном фестивале православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси».
Также участниками мероприятия стали: первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, Митрополит Орловский и Болховский Тихон и главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин.
Ранее Скворцова уже посещала «Вятский Посад» в день его официального открытия.
Фестиваль проходил во второй раз. Его главным событием стала литургия. Службу возглавили Митрополит Тихон и схиархимандрит Илий, а богослужебные песнопения исполнил Государственный академический Кубанский казачий хор.