Орловский пожарный пострадал на выезде
15.07.2019
ЧП случилось 14 июля около 22 часов в Орле на Ольховецкой улице (рядом с железнодорожным вокзалом). Горел жилой дом. На место выехали 6 единиц техники и 16 сотрудников Управления МЧС по Орловской области.
Во время ликвидации последствий происшествия начальник караула Пожарно-спасательной части № 2 получил ушиб голени. На него обрушилась часть горящего здания.
Как уточнили в Управлении, сейчас жизни и здоровью их сотрудника ничего не угрожает.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям МЧС-ников удалось не допустить распространение пожара на соседние дома.
Причина возгорания устанавливается.
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