Орловский пожарный пострадал на выезде

ЧП случилось 14 июля около 22 часов в Орле на Ольховецкой улице (рядом с железнодорожным вокзалом). Горел жилой дом. На место выехали 6 единиц техники и 16 сотрудников Управления МЧС по Орловской области.

Во время ликвидации последствий происшествия начальник караула Пожарно-спасательной части № 2 получил ушиб голени. На него обрушилась часть горящего здания.

Как уточнили в Управлении, сейчас жизни и здоровью их сотрудника ничего не угрожает.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям МЧС-ников удалось не допустить распространение пожара на соседние дома.

Причина возгорания устанавливается.