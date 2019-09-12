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Орел12.09.2019 Четверг 18:11
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Орловский «Полёт» всё же взлетит в следующем году

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12.09.2019

Работы по восстановлению молодёжного клуба на Наугорском шоссе Орла начнутся в 2020 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.

Чиновник рассказал, что федеральный бюджет выделил на данные цели 264 миллиона рублей.

Некогда популярный центр «Полёт» закрылся на реконструкцию в 2013 году. Постепенно приуроченные к юбилею Орла работы остановились. Сейчас здание находится в плачевном состоянии.

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