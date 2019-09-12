Орловский «Полёт» всё же взлетит в следующем году

Работы по восстановлению молодёжного клуба на Наугорском шоссе Орла начнутся в 2020 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.

Чиновник рассказал, что федеральный бюджет выделил на данные цели 264 миллиона рублей.

Некогда популярный центр «Полёт» закрылся на реконструкцию в 2013 году. Постепенно приуроченные к юбилею Орла работы остановились. Сейчас здание находится в плачевном состоянии.