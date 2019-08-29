Орловский перинатальный центр усилил позиции

В Перинатальный центр НКМЦ имени Круглой поступило новое оборудование — УЗИ-сканер экспертного класса. Стоимость техники — около 5 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Сканер позволяет исследовать сердце ещё не рождённого ребёнка на наличие различных аномалий, причём — с высокой достоверностью. Это позволяет, в случае необходимости, оказать оперативную помощь ребёнку.

Одной из особенностей сканера является технология адаптивной обработки изображения XRES. Она используется для подавления шумов и позволяет улучшить отображение тканей и повысить чёткость границ.