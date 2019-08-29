Орловский перинатальный центр усилил позиции
29.08.2019
В Перинатальный центр НКМЦ имени Круглой поступило новое оборудование — УЗИ-сканер экспертного класса. Стоимость техники — около 5 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Сканер позволяет исследовать сердце ещё не рождённого ребёнка на наличие различных аномалий, причём — с высокой достоверностью. Это позволяет, в случае необходимости, оказать оперативную помощь ребёнку.
Одной из особенностей сканера является технология адаптивной обработки изображения XRES. Она используется для подавления шумов и позволяет улучшить отображение тканей и повысить чёткость границ.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56907
Другие новости раздела
29.08.2019
В Орле откроется уникальный объект
$ USD66.4127(+0.15)29.08
€ EUR73.6583(+0.05)29.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...