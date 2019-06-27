Орловский облсовет попросит Госдуму изменить пенсионное законодательство
27.06.2019
Также обращение орловских парламентариев планируется направить и в федеральное правительство.
Депутаты обратили внимание, что в федеральном перечне специалистов, которые имеют право на доплату к пенсии, не хватает ряда профессий сферы сельского хозяйства. Например, таких как весовщик, заведующий сепараторным пунктом, оператор по инкубатории яиц и других.
Кроме того, авторы обращения считают, что в федеральном пенсионном законодательстве необходимо закрепить право на прибавку к страховой пенсии для людей, проработавших в сельском хозяйстве от 30 лет.
Вопрос будут обсуждать на очередной сессии Орловского областного Совета народных депутатов 28 июня в 10 часов.
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