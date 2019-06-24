Орловский облсовет планирует ограничить размер семейных захоронений

Согласно законопроекту, который будет рассмотрен на ближайшей сессии 28 июня, семейные (родовые) захоронения ограничат площадью 15 квадратных метров.

Законопроект рассмотрят во втором чтении. Он призван урегулировать положения федерального и регионального законодательства.

Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле» гражданину гарантируется погребение с учётом его волеизъявления и с учётом пожеланий его родственников. Нередко граждане или их родственники желают произвести захоронение именно на семейном (родовом) участке. Однако до настоящего момента конкретный размер таких площадок в Орловской области не был официально определён.