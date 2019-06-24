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Орловский облсовет планирует ограничить размер семейных захоронений

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24.06.2019

Согласно законопроекту, который будет рассмотрен на ближайшей сессии 28 июня, семейные (родовые) захоронения ограничат площадью 15 квадратных метров.

Законопроект рассмотрят во втором чтении. Он призван урегулировать положения федерального и регионального законодательства.

Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле» гражданину гарантируется погребение с учётом его волеизъявления и с учётом пожеланий его родственников. Нередко граждане или их родственники желают произвести захоронение именно на семейном (родовом) участке. Однако до настоящего момента конкретный размер таких площадок в Орловской области не был официально определён.

Теги:ОрёлОрловская область

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