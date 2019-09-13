Орловский облсовет отклонил закон о новом порядке назначения начальников
13.09.2019
Законопроект предлагал переложить полномочия по назначению глав бюджетных учреждений и государственных предприятий региона с председателя регионального правительства на руководителей профильных департаментов Орловской области.
Однако депутаты не поддержали инициативу. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
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