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Орловский Облизбирком зарегистрировал нового кандидата в депутаты Госдумы

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16.07.2019

Статус выдвинутого кандидата официально получил Руслан Перелыгин (представитель партии «Справедливая Россия»).

Ранее такой же статус оформили: единственный кандидат-самовыдвиженец Марина Прокофьева, а также представители партий Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Валерий Чудо («Яблоко»).

Иван Дынкович (представитель КПРФ) перешёл на следующую ступень и стал «зарегистрированным кандидатом».

Теги:ОрёлОрловская область

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