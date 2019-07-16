Орловский Облизбирком зарегистрировал нового кандидата в депутаты Госдумы
16.07.2019
Статус выдвинутого кандидата официально получил Руслан Перелыгин (представитель партии «Справедливая Россия»).
Ранее такой же статус оформили: единственный кандидат-самовыдвиженец Марина Прокофьева, а также представители партий Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Валерий Чудо («Яблоко»).
Иван Дынкович (представитель КПРФ) перешёл на следующую ступень и стал «зарегистрированным кандидатом».
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