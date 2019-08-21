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Орловский областной суд значительно ужесточил приговор Екатерине Стрелец

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21.08.2019

Новым судебным вердиктом экс-начальница МУП «Ритуально-обрядовых услуг» города Орла приговорена к 7 с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Об этом сообщают «Орловские новости».

Осуждённую взяли под стражу в зале суда.

Уточняется, что год, который Стрелец провела под домашним арестом, будет зачтён в счёт её общего срока.

Ранее Советский районный суд Орла признал Екатерину Стрелец виновной в получении пяти взяток и приговорил её к штрафу в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская областьсудприговорЕкатерина СтрелецМУП РОУ

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