Орловский областной суд значительно ужесточил приговор Екатерине Стрелец
21.08.2019
Новым судебным вердиктом экс-начальница МУП «Ритуально-обрядовых услуг» города Орла приговорена к 7 с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Об этом сообщают «Орловские новости».
Осуждённую взяли под стражу в зале суда.
Уточняется, что год, который Стрелец провела под домашним арестом, будет зачтён в счёт её общего срока.
Ранее Советский районный суд Орла признал Екатерину Стрелец виновной в получении пяти взяток и приговорил её к штрафу в 4 миллиона 200 тысяч рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56764
Другие новости раздела
$ USD66.263(-0.52)22.08
€ EUR73.4989(-0.48)22.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?