Орловский областной суд значительно ужесточил приговор Екатерине Стрелец

Новым судебным вердиктом экс-начальница МУП «Ритуально-обрядовых услуг» города Орла приговорена к 7 с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Об этом сообщают «Орловские новости».

Осуждённую взяли под стражу в зале суда.

Уточняется, что год, который Стрелец провела под домашним арестом, будет зачтён в счёт её общего срока.

Ранее Советский районный суд Орла признал Екатерину Стрелец виновной в получении пяти взяток и приговорил её к штрафу в 4 миллиона 200 тысяч рублей.