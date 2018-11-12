Орловский областной суд уточнил решение по мере пресечения для водителя троллейбуса, попавшего в ДТП с тремя погибшими
12.11.2018
Ранее Советский районный суд, вопреки просьбе следствия, не стал заключать женщину-водителя под стражу, но запретил ей управлять транспортными средствами.
Прокуратура направила апелляцию в областной суд.
Вышестоящая инстанция уточнила решение, отметив, что обвиняемая должна своевременно являться по вызову следователя, а также в суд. Остальное осталось без изменений.
ДТП с троллейбусом произошло в Орле у остановки «Дворец спорта» 9 октября. Трое пострадавших скончались, ещё двое были госпитализированы.
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