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Орел12.11.2018 Понедельник 13:33
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  3. Орловский областной суд уточнил решение по мере пресечения для водителя троллейбуса, попавшего в ДТП с тремя погибшими

Орловский областной суд уточнил решение по мере пресечения для водителя троллейбуса, попавшего в ДТП с тремя погибшими

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12.11.2018

Ранее Советский районный суд, вопреки просьбе следствия, не стал заключать женщину-водителя под стражу, но запретил ей управлять транспортными средствами.

Прокуратура направила апелляцию в областной суд.

Вышестоящая инстанция уточнила решение, отметив, что обвиняемая должна своевременно являться по вызову следователя, а также в суд. Остальное осталось без изменений.

ДТП с троллейбусом произошло в Орле у остановки «Дворец спорта» 9 октября. Трое пострадавших скончались, ещё двое были госпитализированы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПсуд

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