Орловский областной суд рассмотрел дело о «странном» ДТП с участием Mercedes-Benz и «Газели»

Владелец иномарки утверждал, что водитель ГАЗ-2790 причинил его автомобилю механические повреждения.

Иск был адресован и к страховой компании. Автостраховщики отказали автовладельцу в выплате возмещения, заявив, что повреждения не могли появиться после столкновения Mercedes-Benz и «Газели».

Суд первой инстанции также согласился с этим выводом. Его подтвердили и проведённые экспертизы.

Областной суд тоже не нашёл оснований для пересмотра вердикта.

Представители компании пояснили, что мужчина обращался к ним за месяц до ДТП с «Газелью». Заявленные тогда повреждения практически соответствовали тем, что, якобы, появились после нового дорожного происшествия. Сопоставив факты, компания предположила, что столкнулась с «постановочным» ДТП.