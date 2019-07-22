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Орловский областной суд рассмотрел дело о «странном» ДТП с участием Mercedes-Benz и «Газели»

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22.07.2019

Владелец иномарки утверждал, что водитель ГАЗ-2790 причинил его автомобилю механические повреждения.

Иск был адресован и к страховой компании. Автостраховщики отказали автовладельцу в выплате возмещения, заявив, что повреждения не могли появиться после столкновения Mercedes-Benz и «Газели».

Суд первой инстанции также согласился с этим выводом. Его подтвердили и проведённые экспертизы.

Областной суд тоже не нашёл оснований для пересмотра вердикта.

Представители компании пояснили, что мужчина обращался к ним за месяц до ДТП с «Газелью». Заявленные тогда повреждения практически соответствовали тем, что, якобы, появились после нового дорожного происшествия. Сопоставив факты, компания предположила, что столкнулась с «постановочным» ДТП.

Теги:ОрёлОрловская область

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