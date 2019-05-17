Орловский областной суд рассмотрел дело о некачественной воде

Причиной судебного разбирательства стали жалобы жителей деревни Малая Колчева Кромского района. Селяне сообщали о низком качестве питьевой воды. Роспотребнадзор взял пробы и исследовал их. Оказалось, что вода действительно имеет мутный вид и неприятный привкус, также в ней нашли слишком много железа. Воду, которую поставляло ООО «Водоканал и Компания», признали не соответствующей необходимым нормам.

После этого ведомство обратилось в районный суд. Первая судебная инстанция согласилась с доводами Роспотребнадзора и обязала администрацию Большеколчевского сельского поселения оформить водопроводные сети в собственность, а ООО «Водоканал и Компания» заменить пять участков сетей. Всё это нужно сделать до конца 2020 года.

«Водоканал» обжаловал данное решение в Областном суде, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений.