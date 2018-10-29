Орловский областной суд отказал жителю Орла в переводе его квартиры на индивидуальное отопление

Собственник, получив отказ в мэрии и Советском районном суде, попытал счастья в вышестоящей инстанции. Однако — безуспешно.

Администрация города не дала орловцу «добро» на переустройство его квартиры, так как проект не соответствовал всем требованиям законодательства. Конечной целью переделок были отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальное.

Кроме того, мужчина не смог заручиться согласием всех других собственников квартир в доме.