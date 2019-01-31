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  3. Орловский областной суд отказал Олегу Навальному в возмещении морального вреда

Орловский областной суд отказал Олегу Навальному в возмещении морального вреда

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30.01.2019

Вышестоящая инстанция отменила решение Урицкого районного суда.

Иск был подан братом известного оппозиционера к ФКУ «Исправительная колония № 5» Управления ФСИН России по Орловской области. Олег Навальный указал, что колония, во время отбытия им срока, не исполняла свои обязанности. А именно — не содержала Навального в дневное время в помещениях, отдельных от спальных. Истец указал, что это причиняло ему нравственные страдания.

Урицкий районный суд частично удовлетворил исковые требования. В пользу истца с Управления ФСИН взыскали 50 тысяч рублей. Однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда отменила это решение районного суда и отказала Олегу Навальному в удовлетворении исковых требований.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, само по себе содержание лица под стражей, осуществляемые на законных основаниях, не порождает у него право на компенсацию морального вреда. При этом истец не представил суду каких-либо доказательств своих требований, исходя из которых можно было бы сделать вывод о причинении ему морального вреда ответчиком.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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