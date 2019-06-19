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  3. Орловский областной суд отказал экс-сотруднице университета экономики и торговли в восстановлении на работе

Орловский областной суд отказал экс-сотруднице университета экономики и торговли в восстановлении на работе

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19.06.2019

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В июле минувшего года орловчанку приняли на должность профессора кафедры истории, рекламы и связей с общественностью «Орловского государственного университета экономики и торговли». В сентябре данную должность сократили. С декабря женщину уволили с формулировкой «в связи с сокращением численности или штата работников организации».

Орловчанка посчитала приговор незаконным, так как, по её мнению, работодатель уведомил её о сокращении и исключении из штата с нарушением установленного срока. Кроме того, женщина посчитала, что её не были предложены все вакантные должности, которые имелись на момент увольнения.

Однако районный суд встал на сторону вуза. Попытка обжаловать приговор оказалась безуспешной. Областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

Теги:ОрёлОрловская область

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