Орловский областной суд не нашёл оснований для смячения приговора гендиректору ООО «Спецстроймонтаж»

Судебная коллегия оставила в силе приговор суда первой инстанции — Железнодорожного районного суда.

Согласно нему, гендиректора признали виновным в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (около 9 миллионов рублей). Подсудимого оштрафовали на два миллиона рублей.