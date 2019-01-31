Орловский областной суд не нашёл оснований для смячения приговора гендиректору ООО «Спецстроймонтаж»
31.01.2019
Судебная коллегия оставила в силе приговор суда первой инстанции — Железнодорожного районного суда.
Согласно нему, гендиректора признали виновным в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (около 9 миллионов рублей). Подсудимого оштрафовали на два миллиона рублей.
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