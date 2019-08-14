Орловский областной суд начал пересмотр громкого уголовного дела

Ранее (в мае этого года) Советский районный суд признал экс-главу МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» Екатерину Стрелец виновной в получении взяток в значительном и крупном размерах и приговорил её к штрафу в 4 миллиона 200 тысяч рублей, а также на три года запретил занимать должности лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор не устроил ни обвинение, ни защиту. Сегодня областной суд начал пересмотр дела. Как сообщает портал «Орловские новости», гособвинение просит повысить размер штрафа до 12 миллионов рублей, а также назначить Стрелец наказание в виде реального лишения свободы на срок 12 лет.

В то же время защита настаивает на полном оправдании по двум эпизодам доказанных преступлений и на смягчение квалификации по остальным эпизодам.

Следующее заседание по громкому делу пройдёт в облсуде 21 августа.