Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.08.2019 Среда 16:50
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловский областной суд начал пересмотр громкого уголовного дела

Орловский областной суд начал пересмотр громкого уголовного дела

Версия для печати

14.08.2019

Ранее (в мае этого года) Советский районный суд признал экс-главу МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» Екатерину Стрелец виновной в получении взяток в значительном и крупном размерах и приговорил её к штрафу в 4 миллиона 200 тысяч рублей, а также на три года запретил занимать должности лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор не устроил ни обвинение, ни защиту. Сегодня областной суд начал пересмотр дела. Как сообщает портал «Орловские новости», гособвинение просит повысить размер штрафа до 12 миллионов рублей, а также назначить Стрелец наказание в виде реального лишения свободы на срок 12 лет.

В то же время защита настаивает на полном оправдании по двум эпизодам доказанных преступлений и на смягчение квалификации по остальным эпизодам.

Следующее заседание по громкому делу пройдёт в облсуде 21 августа.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56624

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Завтра в прямой эфир телеканала "Первый областной" выйдет "Актуальное интервью" с Татьяной Крымовой
14.08.2019

Завтра в прямой эфир телеканала "Первый областной" выйдет "Актуальное интервью" с Татьяной Крымовой

14.08.2019

К весне в Орле пни заменят на деревья

14.08.2019

В орловские леса вложат миллионы

14.08.2019

В Орле прокуратура «предъявила» МЧС

14.08.2019

В Орловской области появился «четырежды почётный гражданин»

3.5
$ USD65.2032(-0.4)15.08
€ EUR72.9037(-0.51)15.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online