Орловский объединённый государственный литературный музей Тургенева присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств»

Она пройдёт в понедельник 4-го ноября.

В 18 часов в Доме Грановского откроется выставка «Лесков в иллюстрациях». В экспозиции будут представлены иллюстрации к произведениям писателя различных периодов, прежде всего — к знаменитому сочинению «Левша». Также посетители увидят фрагмент знаменитого мультфильма по классической повести Лескова.

В музее Бунина в 19 часов пройдёт вечер, посвящённый теме вручения писателю Нобелевской премии. В программе — показ документального фильма о нобелевских днях Бунина, чтения, знакомство с экспонатами музея «французского» периода.

В 20 часов в Музее писателей-орловцев состоится вечер «Я помню чудное мгновенье» — заключительное мероприятие акции. Он будет посвящён сразу трём великим русским поэтам — Пушкину, Тютчеву и Фету.