Орловский музей Тургенева посетили участники социального проекта, организованного полуфиналистом конкурса «Лидеры России»

Речь идёт о проекте «Фермеры — Детям — Связь поколений: „Играйте, веселитесь, растите, молодые силы!“». В Орле организатором этого проекта стала полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО Елена Суровцева. Также поддержку оказали Общественная палата Орловской области и «Орёл-АККОР».

В мероприятиях проекта приняли участие около 50 человек. Это дети, достигшие успехов в учёбе, общественной или социальной деятельности, творчестве или спорте, а также дети из многодетных семей.

В рамках проекта для них организовали посещение Орловского объединённого музея Тургенева, вручение памятных подарков, фуршет, экскурсию по театру имени Тургенева и просмотр спектакля «Дубровский».