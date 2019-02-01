Орловский музей Тургенева посетили участники социального проекта, организованного полуфиналистом конкурса «Лидеры России»
31.01.2019
Речь идёт о проекте «Фермеры — Детям — Связь поколений: „Играйте, веселитесь, растите, молодые силы!“». В Орле организатором этого проекта стала полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО Елена Суровцева. Также поддержку оказали Общественная палата Орловской области и «Орёл-АККОР».
В мероприятиях проекта приняли участие около 50 человек. Это дети, достигшие успехов в учёбе, общественной или социальной деятельности, творчестве или спорте, а также дети из многодетных семей.
В рамках проекта для них организовали посещение Орловского объединённого музея Тургенева, вручение памятных подарков, фуршет, экскурсию по театру имени Тургенева и просмотр спектакля «Дубровский».
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