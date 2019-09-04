Орловский «мусорный» инвестпроект сдвинулся с мёртвой точки

Региональные власти сдадут в аренду АО «ЭкоСити» два земельных участка в Орле по улице Итальянской, 33, без проведения торгов. Решение принято по итогам конкурсных отборов.

Площадь предоставляемых участков — 267 гектаров и 9,8 гектара. Земля предоставляется под использование в качестве полигонов отходов производства и потребления (ТБО, промышленных и строительных отходов) без права захоронения отходов.

В данный момент «Экосити» принадлежит мусоросортировочный завод, расположенный здесь же, на Итальянской улице. Ранее компания анонсировала масштабный инвестиционный проект по рекультивации полигона ТБО и развитии мощностей по переработке мусора.

В обозримом будущем определится судьба ещё трёх участков на Итальянской, которые также планируется сдать в аренду без торгов на основе конкурсного отбора. Наиболее вероятно, что их тоже отдадут «Экосити» под реализацию данного инвестпроекта.