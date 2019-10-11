Орловский мотоциклист превысил «алконорму» в 10 раз

Жителя Ливенского района приговорили к одному году колонии-поселения за «нетрезвую езду» на мотоцикле.

ГИБДД задержало орловчанина, когда тот ехал из своего посёлка в соседний населённый пункт на мотоцикле «Иж» без номерных знаков. Как выяснилось, содержание этилового спирта в его организме превышало норму примерно в 10 раз — экспертиза выявила 1,562 миллиграмма на один литр (допустимый показатель составляет 0,16 миллиграмма).

Ранее мужчину привлекали к административной и уголовной ответственности. На этот раз он признал свою вину сразу и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Однако вынесенный приговор был обжалован, хотя и безуспешно.