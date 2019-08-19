Орловский мотоциклист «докатился» до ДТП

ДТП случилось на трассе «Орёл — Тамбов» на 93 километре (в Покровском районе у села Дросково) 17 августа около 22 часов. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

15-летний водитель мотоцикла RAGER NITRO не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водителю потребовалась медпомощь.