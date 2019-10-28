Орловский «Молодой кадр» получил право решающего голоса
28.10.2019
Один из финалистов конкурса «Молодые кадры Орловщины» Роман Богатырёв назначен членом Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса.
Соответствующий указ подписан губернатором Андреем Клычковым.
Богатырёв является специалистом отдела аспирантуры и докторантуры орловского филиала РАНХиГС.
Конкурс «Молодые кадры Орловщины» в этом году проводится во второй раз по инициативе губернатора Андрея Клычкова.
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