Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.10.2019 Понедельник 13:54
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловский «Молодой кадр» получил право решающего голоса

Орловский «Молодой кадр» получил право решающего голоса

Версия для печати

28.10.2019

Один из финалистов конкурса «Молодые кадры Орловщины» Роман Богатырёв назначен членом Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса.

Соответствующий указ подписан губернатором Андреем Клычковым.

Богатырёв является специалистом отдела аспирантуры и докторантуры орловского филиала РАНХиГС.

Конкурс «Молодые кадры Орловщины» в этом году проводится во второй раз по инициативе губернатора Андрея Клычкова.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58011

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.10.2019

В Орловской области снижаются темпы строительства жилья

5
28.10.2019

Росгвардейцы задержали в Орле любителей бесплатных покупок

4
28.10.2019

Орловчанам рекомендуют не платить за «пустые места»

28.10.2019

В Орловской области значительно выросли поступления по транспортному налогу

28.10.2019

В Орле "пустят с молотка" несколько недостроенных зданий

3.3
$ USD63.9966(+0.14)26.10
€ EUR71.1194(-0.02)26.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online