Орловский митрополит напомнил о правилах дорожного движения

Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новый поклонный крест. Его установили на трассе «Орёл — Знаменское» на повороте в сторону посёлка Истомино Пахомовского сельского поселения Орловского района.

Крест установлен по просьбе православных христиан из числа местных жителей, так как на этом месте постоянно происходят серьёзные ДТП.

После церемонии освящения митрополит напомнил о том, что водители не должны забывать о правилах дорожного движения и своей ответственности за грамотное управление автомобилем. Об этом информирует Орловская митрополия.