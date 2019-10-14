Орловский митрополит благословил строительство нового здания епархии
14.10.2019
Об этом сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
Также известно, что митрополит Тихон пожелал строителям Божьей помощи в их работе.
Новое здание Орловского епархиального управления возводится по адресу улица Нормандия-Неман, дом 47. Работы начались ещё летом этого года.
Прежнее здание располагалось здесь же. Структуры Орловской епархии занимали его около полувека.
Однако строение пришло в плачевное состояние. Строители разобрали его и начали возводить новое здание на этом же месте.
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