Орловский митрополит благословил строительство нового здания епархии

Об этом сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.

Также известно, что митрополит Тихон пожелал строителям Божьей помощи в их работе.

Новое здание Орловского епархиального управления возводится по адресу улица Нормандия-Неман, дом 47. Работы начались ещё летом этого года.

Прежнее здание располагалось здесь же. Структуры Орловской епархии занимали его около полувека.

Однако строение пришло в плачевное состояние. Строители разобрали его и начали возводить новое здание на этом же месте.