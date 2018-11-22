Орловский митрополит благословил Следственный комитет на служение

Накануне, в день памяти архистратига Михаила, который считается покровителем этого ведомства, руководитель СУ СК России по Орловской области Анатолий Щуров принял участие в литургии в Михаило-Архангельском соборе.

Религиозную церемонию провёл митрополит Антоний.

После службы он передал икону с образом архистратига Михаила Анатолию Щурову и благословил его с подчинёнными на дальнейшее служение.