Орловский мэр занял 8 место с конца в Национальном рейтинге

Исследование по итогам августа и сентября текущего года провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ. «По местам» расставили мэров всех региональных столиц России, а также ещё пяти значительных населённых пунктов.

Мэр Орла Василий Новиков вошёл в наименее престижную последнюю третью группу «сити-менеджеров» и занял 81 из 88 мест.

Список возглавили мэры Тюмени, Белгорода и Москвы, а замкнули — главы Махачкалы, Улан-Удэ и Биробиджана.

При этом рейтинг составлялся не на основе объективных показателей социального и экономического развития городов, а на основе оценок конкретных экспертов в сфере политологии.