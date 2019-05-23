Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.05.2019 Четверг 11:49
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Орловский мелькомбинат» полностью погасил задолженность по зарплате

«Орловский мелькомбинат» полностью погасил задолженность по зарплате

Версия для печати

23.05.2019

Заработанные деньги вовремя не получили 105 человек. Общая сумма заложенности составляла примерно 7 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Железнодорожного района Орла.

Ранее надзорное ведомство внесло руководителю ЗАО представление, а Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной заинтересованности».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54785

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.05.2019

В Орле ситуацию на неофициальных пляжах будут контролировать «неофициальные» спасатели

23.05.2019

В Орле в горящем доме нашли тело мужчины

23.05.2019

В Орле разрушилось покрытие на мосту через Оку

23.05.2019

В Орле в лобовом столкновении «Лады» и Kia Coul пострадали 6 человек

23.05.2019

7 июня в Орле пройдёт Тургеневский праздник «Дворянское гнездо. Возвращение»

$ USD64.4156(-0.12)23.05
€ EUR71.8427(-0.12)23.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online