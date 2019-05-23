«Орловский мелькомбинат» полностью погасил задолженность по зарплате

Заработанные деньги вовремя не получили 105 человек. Общая сумма заложенности составляла примерно 7 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Железнодорожного района Орла.

Ранее надзорное ведомство внесло руководителю ЗАО представление, а Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной заинтересованности».