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Орел10.10.2019 Четверг 18:44
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Орловский "Кванториум" встанет на колёса

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10.10.2019

В следующем году центр дополнительного образования, открытый при Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в Орле, будет оказывать и мобильные услуги.

Специально оборудованный автомобиль будет посещать отдалённые населённые пункты Орловской области. Местным детям дадут возможность получить ценные знания и навыки по различным направлениям.

В дальнейшем число таких автомобилей планируется увеличить.

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