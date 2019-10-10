Орловский "Кванториум" встанет на колёса
10.10.2019
В следующем году центр дополнительного образования, открытый при Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в Орле, будет оказывать и мобильные услуги.
Специально оборудованный автомобиль будет посещать отдалённые населённые пункты Орловской области. Местным детям дадут возможность получить ценные знания и навыки по различным направлениям.
В дальнейшем число таких автомобилей планируется увеличить.
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