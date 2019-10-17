Орловский Красный мост встревожил Министра транспорта России
17.10.2019
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал мост в Орле в числе пяти «капиталоёмких» объектов, включённых в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году, чья судьба вызывает тревогу у федеральных властей. Об этом сообщает Regnum.
«Пять объектов, по которым контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу... Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле», — заявил Дитрих.
Контракт на ремонт Красного моста всё ещё не заключён. Предыдущий ремонт делали 20 лет назад.
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