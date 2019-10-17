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Орловский Красный мост встревожил Министра транспорта России

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17.10.2019

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал мост в Орле в числе пяти «капиталоёмких» объектов, включённых в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году, чья судьба вызывает тревогу у федеральных властей. Об этом сообщает Regnum.

«Пять объектов, по которым контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу... Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле», — заявил Дитрих.

Контракт на ремонт Красного моста всё ещё не заключён. Предыдущий ремонт делали 20 лет назад.

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