Орловский Красный мост встревожил Министра транспорта России

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал мост в Орле в числе пяти «капиталоёмких» объектов, включённых в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году, чья судьба вызывает тревогу у федеральных властей. Об этом сообщает Regnum.

«Пять объектов, по которым контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу... Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле», — заявил Дитрих.

Контракт на ремонт Красного моста всё ещё не заключён. Предыдущий ремонт делали 20 лет назад.