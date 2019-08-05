Орловский краеведческий музей не может сдвинуться с места

Во Мценске местный краеведческий музей всё ещё не может переехать в новое здание. Причина — финансовые проблемы.

В ремонт здания на улице Ленина уже вложено 5 миллионов рублей. Здесь заменили оконные блоки, тепловой узел, отремонтировали системы отопления, освещения и водоснабжения. Однако для завершения всех запланированных работ и долгожданного новоселья требуются ещё примерно 8 миллионов.

Городские власти собираются решить проблему за счёт включения города в межведомственную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Необходимый пакет документов уже собран и подан на рассмотрение. Также власти Мценска готовятся направить губернатору Андрею Клычкову специальное письмо в связи с данной проблемой.

Об этом газете «Мценский край» рассказала начальник отдела культуры и социальной политики администрации Мценска Марина Чурсина.