Орловский картофель прошёл проверку на радиацию
15.11.2018
Об этом сообщили в орловском референтом центре Россельхознадзора.
Превышений допустимых значений не зафиксировано.
Проверки проводились в текущем месяце. Всего было сделано 7 радиологических исследований.
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