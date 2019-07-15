Орловский кандидат-самовыдвиженец оказался единственным в стране

Окружные избирательные комиссии завершили приём уведомлений об участии кандидатов-самовыдвиженцев в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы.

Марина Прокофьева, которая будет бороться за мандат от Орловской области, оказалась единственным таким кандидатом во всей Российской Федерации. Остальные претенденты на вакантные места в Госдуме идут на допвыборы от различных политических партий.

В Орловской области Облизбирком, кроме Прокофьевой, официально зарегистрировал ещё четырёх кандидатов — Ивана Дынковича (КПРФ), Романа Неверова (ЛДПР), Михаила Орлова («Коммунистическая партия Коммунисты России») и Валерия Чудо («Яблоко»). О своём желании участвовать в выборах информировали и другие политические объединения.

Регистрация кандидатов от партий завершится 23 июля в 23:59. Сами выборы состоятся 8 сентября.