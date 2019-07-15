Орловский избирком зарегистрировал ещё одного кандидата на выборах в Госдуму

Статус выдвинутого кандидата официально получила Ольга Пилипенко — выдвиженец партии «Единая Россия».

Ранее эту же процедуру прошли: единственный кандидат-самовыдвиженец Марина Прокофьева, а также представители партий Иван Дынкович (КПРФ), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунистическая партия Коммунисты России») и Валерий Чудо («Яблоко»). О своём желании выдвинуть кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области сообщали и другие политические объединения.