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  3. Орловский избирком зарегистрировал ещё одного кандидата на выборах в Госдуму

Орловский избирком зарегистрировал ещё одного кандидата на выборах в Госдуму

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15.07.2019

Статус выдвинутого кандидата официально получила Ольга Пилипенко — выдвиженец партии «Единая Россия».

Ранее эту же процедуру прошли: единственный кандидат-самовыдвиженец Марина Прокофьева, а также представители партий Иван Дынкович (КПРФ), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунистическая партия Коммунисты России») и Валерий Чудо («Яблоко»). О своём желании выдвинуть кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области сообщали и другие политические объединения.

Теги:ОрёлОрловская область

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