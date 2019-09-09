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Орловский избирком отменил результаты выборов ещё на одном участке

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09.09.2019

Это участок № 724 в Хотынецком районе.

Ранее также сообщалось об отмене результатов на участках № 302 в Залегощенском районе и № 722 в Хотынецком районе. Речь идёт именно о результатах дополнительных выборов в Государственную думу. Как официально заявили в Областной избирательной комиссии, причиной стали нарушения избирательного законодательства.

Согласно предварительным результатам, в Орловской области явка на допвыборах в Госдуму составила 45,54% (на выборах в органы местного самоуправления — 60,89%).

На выборах в Государственную думу уверенную победу одержала Ольга Пилипенко («Единая Россия») — она набрала 53,62% голосов. Далее идут Иван Дынкович (КПРФ) с 15,97%, Олег Тимохин («Партия пенсионеров») с 8,17% и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») с 5,9%.

Остальные кандидаты (Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России») и Валерий Чудо («Яблоко»)) не преодолели барьер в 5%.

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