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Орел31.10.2018 Среда 16:48
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  3. Орловский иллюзионист Алексей Карза стал полуфиналистом шоу «Всё, кроме обычного»

Орловский иллюзионист Алексей Карза стал полуфиналистом шоу «Всё, кроме обычного»

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31.10.2018

Программа выходит на федеральном канале ТВ-3.

Известный фокусник, который уже не раз участвовал в подобных шоу на всероссийском уровне, покорил жюри новым номером. Для его исполнения Карзе понадобилась родниковая вода и десять капель валерьянки.

Жюри назвало фокус «простым и шикарным».

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