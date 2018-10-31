Орловский иллюзионист Алексей Карза стал полуфиналистом шоу «Всё, кроме обычного»

Программа выходит на федеральном канале ТВ-3.

Известный фокусник, который уже не раз участвовал в подобных шоу на всероссийском уровне, покорил жюри новым номером. Для его исполнения Карзе понадобилась родниковая вода и десять капель валерьянки.

Жюри назвало фокус «простым и шикарным».