Орловский губернатор выступил перед «голубыми беретами»

Андрей Клычков поздравил орловских десантников с днём ВДВ. Губернатор принял участие в митинге у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе Орла.

В своём выступлении Клычков назвал Воздушно-десантные войска «элитой и гордостью» российской армии, а также напомнил о подвиге десантников, которые защищали Орёл в 1941 году.