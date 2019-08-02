Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.08.2019 Пятница 16:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловский губернатор выступил перед «голубыми беретами»

Орловский губернатор выступил перед «голубыми беретами»

Версия для печати

02.08.2019

Андрей Клычков поздравил орловских десантников с днём ВДВ. Губернатор принял участие в митинге у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе Орла.

В своём выступлении Клычков назвал Воздушно-десантные войска «элитой и гордостью» российской армии, а также напомнил о подвиге десантников, которые защищали Орёл в 1941 году.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56390

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.08.2019

Центр Орла на несколько часов станет Японией

02.08.2019

Орловчанка попросила президента «подтянуть» её сына по математике

02.08.2019

Орловчанина приговорили к трудоустройству

02.08.2019

Менеджер орловской микрокредитной организации не смогла удержаться от преступления

02.08.2019

В Орловской области «рассудили» мать и дочь

$ USD64.6423(+0.81)03.08
€ EUR71.7077(+1.24)03.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online