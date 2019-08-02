Орловский губернатор выступил перед «голубыми беретами»
02.08.2019
Андрей Клычков поздравил орловских десантников с днём ВДВ. Губернатор принял участие в митинге у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе Орла.
В своём выступлении Клычков назвал Воздушно-десантные войска «элитой и гордостью» российской армии, а также напомнил о подвиге десантников, которые защищали Орёл в 1941 году.
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