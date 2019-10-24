Орловский губернатор встретился с и. о. пресс-секретаря главы РПЦ

Орёл посетил Владимир Легойда — профессор МГИМО, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, исполняющий обязанности главы пресс-службы Патриарха Кирилла.

Легойда приехал на Орловщину, чтобы принять участие во Всероссийской конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты», которая проходит в Архитектурно-строительном институте ОГУ имени Тургенева.

Также гость встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Общение состоялось в губернаторском кабинете в здании областной администрации.

На встрече присутствовал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

В эти минуты Легойда находится в корпусе ОГУ имени Тургенева на Комсомольской, 95, где читает открытую лекцию на тему «Православие и культура».