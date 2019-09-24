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Орловский губернатор ударил по мячу

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24.09.2019

В Орле открыли новое футбольное поле. Объект находится на Центральном стадионе имени Ленина.

Поле оборудовано искусственным покрытием. Его размеры — 110 на 70 метров. Объект обошёлся в 40 миллионов 404 тысячи рублей (в основном, это федеральные средства).

Строительство велось в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и программы «Развитие футбола в Орловской области». Предполагается, что здесь будут тренироваться и играть воспитанники спортшколы «Русичи», где обучаются около тысячи юных спортсменов.

В церемонии открытия принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, а также чемпион СССР по футболу 1970 года Николай Долгов.

Почётные гости вручили капитанам футбольных команд мячи. После этого Клычков нанёс символический первый удар по мячу.

После открытия поля был дан старт финальным играм Кубка губернатора Орловской области по футболу среди сельских команд.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычковнациональные проекты

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