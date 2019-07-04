Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.07.2019 Четверг 13:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловский губернатор рассказал об участии в «производительном» форуме (аудио)

Орловский губернатор рассказал об участии в «производительном» форуме (аудио)

Версия для печати

04.07.2019

Федеральный форум «Производительность 360» стартовал в Нижнем Новгороде 3 июля. Одним из его участников стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Впервые форум проводился в минувшем году.Его основная цель — подбор и внедрение лучших практик в сфере повышения производительности труда.

В этом году спикерами стали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития России Максим Орешкин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие видные государственные деятели.

О своих впечатлениях от участия в форуме Андрей Клычков рассказал в специальном аудиокомментарии для «Областного телерадиовещательного канала».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55766

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.07.2019

Психически больной орловчанин подозревается в «неочевидном» убийстве

04.07.2019

Молодого орловчанина подозревают в хранении марихуаны

04.07.2019

ЖКХ уступило «пальму первенства» по жалобам в Орловской области

04.07.2019

Неиспользованная земля довела орловскую экоферму до суда и штрафа

04.07.2019

«Орловский ветсанутильзавод» стал лучше пахнуть

$ USD63.4951(+0.27)04.07
€ EUR71.6034(+0.2)04.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online