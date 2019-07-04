Орловский губернатор рассказал об участии в «производительном» форуме (аудио)

Федеральный форум «Производительность 360» стартовал в Нижнем Новгороде 3 июля. Одним из его участников стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Впервые форум проводился в минувшем году.Его основная цель — подбор и внедрение лучших практик в сфере повышения производительности труда.

В этом году спикерами стали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития России Максим Орешкин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие видные государственные деятели.

О своих впечатлениях от участия в форуме Андрей Клычков рассказал в специальном аудиокомментарии для «Областного телерадиовещательного канала».