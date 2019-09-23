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Орловский губернатор потребовал изменить подход к благоустройству

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23.09.2019

Андрей Клычков высказался на эту тему на сегодняшнем оперативном заседании областной администрации.

«По факту мы не видим изменений. Это касается не только Орла, но и других городов региона... Нужно комплексное благоустройство. Мы должны понимать какого цвета будут фасады, какими будут вывески», — пояснил губернатор Орловской области.

Также в ходе этого заседания глава администрации Орла Александр Муромский рассказал, что сейчас мэрия разрабатывает проект по ремонту 62 фасадов в областном центре.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычковблагоустройство города

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