Орловский губернатор потребовал изменить подход к благоустройству
23.09.2019
Андрей Клычков высказался на эту тему на сегодняшнем оперативном заседании областной администрации.
«По факту мы не видим изменений. Это касается не только Орла, но и других городов региона... Нужно комплексное благоустройство. Мы должны понимать какого цвета будут фасады, какими будут вывески», — пояснил губернатор Орловской области.
Также в ходе этого заседания глава администрации Орла Александр Муромский рассказал, что сейчас мэрия разрабатывает проект по ремонту 62 фасадов в областном центре.
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