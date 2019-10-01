Орловский губернатор поставил задачу для орловских учителей

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя, который будет отмечаться 5 октября, состоялось в молодёжном центре Орловского государственного аграрного университета. Педагогов поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также митрополит Орловский и Болховский Тихон.

«Наша задача — повысить качество и доступность образования, синхронизировать его с запросами реального сектора экономики, глобальными потребностями времени», — заявил, обращаясь к учителям, Клычков.

Также губернатор отметил, что одной из главных задач власти останется всесторонняя поддержка учителей, а также реализация национального проекта «Образование».

Выдающихся педагогов отметили грамотами. После этого состоялся праздничный концерт.