Орловский губернатор посетил поликлинику и сделал выводы
05.09.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочими визитами в поликлиниках № 2 и № 3 города Орла. В рамках объезда глава региона решил ряд текущих вопросов.
В частности, Клычков поручил выделить средства на ремонт входной группы в «третьей» поликлинике. Во «второй» такая работа уже сделана.
«Поставил задачу разработать типовые проекты ремонта входных групп и по другим поликлиникам», — отметил губернатор.
Также Андрей Клычков посетил Городской и Детский парки Орла, где сейчас идут активные работы по благоустройству, и другие важные объекты.
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