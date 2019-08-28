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Орловский губернатор пообещал «увольнения» после случая в Болховском доме-интернате

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28.08.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал принять кадровые решения по итогам проверки, которая проводится в связи с публикацией в соцсетях видеоролика, предположительно, снятого в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Ранее о проведении собственной доследственной проверки заявили в СУ СК РФ по Орловской области.

Клычков назвал ситуацию «вопиющей». «Будут приняты решения об увольнении», — подчеркнул губернатор.

Также Клычков отметил, что начавшаяся проверка выявила целый ряд других проблем в учреждении, например, связанных с проведением ремонтных работ, а также с взиманием платежей с жильцов дома-интерната. По этим вопросам примут отдельные решения.

В данный момент в Болховском доме-интернате находится руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина. Она проводит совещание по данной проблеме.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковсоцзащитаБолховлюди с ограниченными возможностями

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