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Орел13.09.2019 Пятница 17:11
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Орловский губернатор отредактировал собственный указ

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13.09.2019

Андрей Клычков одобрил новую редакцию документа. Текст содержит перечень должностей государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация. Действие указа распространяется на госслужащих, которые работают в администрации Орловской области в настоящий момент.

Ближайшая ротация запланирована на сентябрь 2024 года. Чиновники, занимающие 24 определённые должности, должны будут оставить их и занять другие.

Так, процесс затронет начальника областного управления ЖКХ, главу управления по реализации государственных жилищных программ, руководителя отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и других ответственных работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычковротация чиновников

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