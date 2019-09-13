Орловский губернатор отредактировал собственный указ

Андрей Клычков одобрил новую редакцию документа. Текст содержит перечень должностей государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация. Действие указа распространяется на госслужащих, которые работают в администрации Орловской области в настоящий момент.

Ближайшая ротация запланирована на сентябрь 2024 года. Чиновники, занимающие 24 определённые должности, должны будут оставить их и занять другие.

Так, процесс затронет начальника областного управления ЖКХ, главу управления по реализации государственных жилищных программ, руководителя отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и других ответственных работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.