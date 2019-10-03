Орловский губернатор открыл новый объект
03.10.2019
В Ливнах открылась новая универсальная спортивная площадка. В церемонии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Объект обошёлся в 7 миллионов 300 тысяч рублей. На площадке есть футбольное поле с искусственным покрытием, а также места для игры в баскетбол и волейбол, бадминтон (в тёплое время года) и хоккей (в холодное). Также здесь оборудована зона для занятий воркаутом и прыжковая яма с беговой дорожкой с резиновым покрытием.
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