Орловский губернатор открыл новый объект

В Ливнах открылась новая универсальная спортивная площадка. В церемонии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Объект обошёлся в 7 миллионов 300 тысяч рублей. На площадке есть футбольное поле с искусственным покрытием, а также места для игры в баскетбол и волейбол, бадминтон (в тёплое время года) и хоккей (в холодное). Также здесь оборудована зона для занятий воркаутом и прыжковая яма с беговой дорожкой с резиновым покрытием.